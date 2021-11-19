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Происшествия

В Ялте легковушка протаранила экскаватор

09:56 пятница, 19 ноября 2021
Ялта

В Ялте на улице Маршака автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором.

Фото аварии очевидцы опубликовали в соцсетях.

Пользователи отнеслись с юмором к происшествию:

«Разуть трактор – бесценно».

«Мда, не оскудеет земля русская «талантами». Как можно было упороться в трактор?».«По мотивам гонщика из Николаевки прям…»

«Он заорал «Я летчик Гастелло!» И на таран пошел очень смело».

«По-моему, трактор проиграл этот бой».

Ранее сообщалось, что в поселке Николаевка легковой автомобиль въехал в здание поселкового совета.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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