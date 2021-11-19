Происшествия
В Ялте легковушка протаранила экскаватор
В Ялте на улице Маршака автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором.
Фото аварии очевидцы опубликовали в соцсетях.
Пользователи отнеслись с юмором к происшествию:
«Разуть трактор – бесценно».
«Мда, не оскудеет земля русская «талантами». Как можно было упороться в трактор?».«По мотивам гонщика из Николаевки прям…»
«Он заорал «Я летчик Гастелло!» И на таран пошел очень смело».
«По-моему, трактор проиграл этот бой».
Ранее сообщалось, что в поселке Николаевка легковой автомобиль въехал в здание поселкового совета.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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