Происшествия
В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования
фото © Новости Крыма
В историческом центре Севастополя по тревожному сигналу эвакуировали сотрудников Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКИ).
Информацию подтвердили в учреждении.
«Около одиннадцати часов сотрудники охранного агентства обнаружили подозрительный предмет, среагировали на это, оповестили всех по внутренней системе и вызвали соответствующие органы. Дальше все делали по протоколу, а наши работники ждали», – сказали в СЦКИ.
На момент объявления об эвакуации в СЦКИ не было посетителей, поскольку публичных мероприятий на это время не было запланировано, а детские кружки и секции, согласно указу губернатора, запрещены из-за COVID, пояснили в учреждении.
Сейчас все сотрудники уже вернулись к работе, которая «ограничена репетиционным процессом».
«Никакого заминирования не было, там просто нашли подозрительный предмет – оставленную сумку, и в соответствии с инструкцией в таких случаях были приняты соответствующие меры, надо было тот предмет проверить», – сказали в пресс-службе ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Судаке развернули масштабные поиски пропавшего мальчика. Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения 12-летнего Дениса К. из села Грушевка под Судаком.
В Ялте легковушка протаранила экскаватор. В Ялте на улице Маршака автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором.
70-летний жених из Севастополя нанял детектива следить за невестой - все закончилось плохо. Пожилой ревнивец из Севастополя нанял детектива, чтобы проследить за возлюбленной.
В Феодосии хулиган разбил бейсбольной битой четыре автомобиля. Суд приговорил 20-летнего феодосийца, разбившего четыре автомобиля бейсбольной битой и нанесшего ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей, к году лишения свободы.
Сотни тысяч крымчан получили украинские биометрические паспорта
Более 800 тысяч жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса получили украинские биометрические паспорта, сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Снавер Сейтхалилев телеканалу «Дом».
В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования
В историческом центре Севастополя по тревожному сигналу эвакуировали сотрудников Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКИ).
Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД
Задержание обвиняемой в получении крупной взятки министра культуры Крыма Арины Новосельской проводили сотрудники полиции.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская задержана
Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей.
вчера
70-летний жених из Севастополя нанял детектива следить за невестой - все закончилось плохо
23 часа назад
Архитектор раскритиковал теневой навес на площади Куйбышева в Симферополе
Специалисту не понравилось, что местная администрация не настаивает на согласовании важных проектных изменений с авторами.