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Происшествия

В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования

В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования

фото © Новости Крыма

В историческом центре Севастополя по тревожному сигналу эвакуировали сотрудников Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКИ).

Информацию подтвердили в учреждении.

«Около одиннадцати часов сотрудники охранного агентства обнаружили подозрительный предмет, среагировали на это, оповестили всех по внутренней системе и вызвали соответствующие органы. Дальше все делали по протоколу, а наши работники ждали», – сказали в СЦКИ.

На момент объявления об эвакуации в СЦКИ не было посетителей, поскольку публичных мероприятий на это время не было запланировано, а детские кружки и секции, согласно указу губернатора, запрещены из-за COVID, пояснили в учреждении.

Сейчас все сотрудники уже вернулись к работе, которая «ограничена репетиционным процессом».

«Никакого заминирования не было, там просто нашли подозрительный предмет – оставленную сумку, и в соответствии с инструкцией в таких случаях были приняты соответствующие меры, надо было тот предмет проверить», – сказали в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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