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Происшествия

В Судаке развернули масштабные поиски пропавшего мальчика

11:59 пятница, 19 ноября 2021
Судак
В Судаке развернули масштабные поиски пропавшего мальчика

фото © Новости Крыма

Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения 12-летнего Дениса К. из села Грушевка под Судаком.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Предварительно установлено, что вечером 18 ноября мальчик ушел гулять в неизвестном направлении и до настоящего времени домой не вернулся. Сотрудниками главного следственного управления были незамедлительно организованы поисковые мероприятия во взаимодействии с коллегами из МЧС, МВД, Росгвардии, отряда «Крым-Спас», представителями казачества, добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым», – рассказала Постнова.

На место выехала следственная группа из опытных офицеров. Для проведения поисков сформировано 14 групп, они работают по возможным маршрутам передвижения ребенка, на автомобильных трассах, в лесах и полях.

Следователи работают с родными и близкими мальчика, чтобы выяснить дополнительную информацию о его возможном местонахождении и для установления событий, после которых ребенок пропал. Также изучается обстановка в семье мальчика и обстоятельства процедуры передачи его из других семей.

Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, на место выехал замглавы надзорного ведомства республики Владимир Кузнецов. В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства, при которых малолетний ребенок покинул дом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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