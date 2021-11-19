В Севастополе за 1,8 млн исследуют территорию под новый парк

В Севастополе ищут подрядчика на выполнение инженерных изысканий на мысе Хрустальном, где по поручению президента в рамках строительства культурного кластера должен появиться парк.

Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, исследовать необходимо территорию площадью 19 гектаров. На выполнение всех работ дается 15 рабочих дней со дня подписания документа. За это время специалисты должны подготовить данные о границах земельных участков, природных условиях, факторах техногенного воздействия, прогнозы и ряд других материалов.

Отмечается, что результаты инженерных изысканий будут использованы для проектирования, связанного с созданием парка музейно-мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 гг. на мысе Хрустальном.

Напомним, комплекс должен стать частью будущего культурного кластера в центре Севастополя. Заказчиком работ выступает севастопольский Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды. Заявленная максимальная цена контракта – 1,8 млн рублей. Эти деньги выделят из городского бюджета. Конкурс продлится до 24 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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