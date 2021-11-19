Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь разрешит общепиту работать ночью ● Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов ● Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму ● Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки ● Крымский университет переходит на «смешанный режим» обучения
В Севастополе от коронавируса скончался столетний человек
По состоянию на 19 ноября в Севастополе зарегистрированы 337 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
611 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 12 человек в возрасте от 33 до 100 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 45 683 человека.
В настоящий момент выздоровели 38 509 человек, 1 568 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 19 ноября сделали прививку от коронавируса 223 232 человека. Второй этап вакцинации прошли 187 953 жителя региона.
Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.
В Севастополе 80% взрослого населения - это примерно 328 тысяч человек.
В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 19 ноября поступило более 261 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.
Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19. Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.
Почти 900 крымчан заразились за сутки. За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.
Севастополь разрешит общепиту работать ночью
Севастополь смягчает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования
В историческом центре Севастополя по тревожному сигналу эвакуировали сотрудников Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКИ).
Выходные в Крыму пройдут с дождями
Дожди обрушатся на Крымский полуостров в субботу, весь день прогнозируется ненастная и слякотная погода, однако уже в воскресенье распогодится и потеплеет.
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.
12 часов назад
Крымчанин убил своего приятеля иглой от шприца
7 часов назад
К новому году население Севастополя перевалит за 530 тысяч жителей
Численность населения Севастополя к концу 2021 года вырастет до 527 тысяч человек благодаря миграционным процессам.