Власть
В Крыму некому водить автобусы
фото © Российская газета
Дефицит водителей на общественных маршрутах является основной проблемой работы перевозчиков в Крыму.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил руководитель АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» Владислав Антонов.
«Недостаток водителей - болевая точка в работе общественного транспорта в регионе. В частных компаниях они даже позволяют себе диктовать условия нанимателям. Могут раньше времени завершить рабочий день и поставить автобус в гараж», - заявил Антонов.
Но из-за нехватки кадров частные перевозчики вынуждены закрывать на это глаза.
Руководитель АНО «ЦППП» отметил, что, к сожалению, власти на местах также предпочитают этого не замечать и не реагируют должным образом на жалобы населения.
До недавнего времени о нарушениях чаще узнавали из публикаций СМИ и социальных сетей, чем от сотрудников администрации, подчеркнул он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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