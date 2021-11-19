В Крыму некому водить автобусы

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Дефицит водителей на общественных маршрутах является основной проблемой работы перевозчиков в Крыму.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил руководитель АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» Владислав Антонов.

«Недостаток водителей - болевая точка в работе общественного транспорта в регионе. В частных компаниях они даже позволяют себе диктовать условия нанимателям. Могут раньше времени завершить рабочий день и поставить автобус в гараж», - заявил Антонов.

Но из-за нехватки кадров частные перевозчики вынуждены закрывать на это глаза.

Руководитель АНО «ЦППП» отметил, что, к сожалению, власти на местах также предпочитают этого не замечать и не реагируют должным образом на жалобы населения.

До недавнего времени о нарушениях чаще узнавали из публикаций СМИ и социальных сетей, чем от сотрудников администрации, подчеркнул он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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