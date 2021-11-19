Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки ● Крымский университет переходит на «смешанный режим» обучения ● Военные передали Крыму и Севастополю более 30 тонн сжиженного кислорода ● Губернатор Севастополя оценил возможность введения блокпостов на новогодние праздники ● В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
фото © Новости Крыма
В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 234 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 881 человек, выздоровевших за весь период – 99 812.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19. Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.
Почти 900 крымчан заразились за сутки. За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.
Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер. Власти Ялты напомнили местным предпринимателям об усилении антиковидных ограничений.
В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт». На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.
Коронавирус в Крыму
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