Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму

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В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 234 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 881 человек, выздоровевших за весь период – 99 812.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19. Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.

Почти 900 крымчан заразились за сутки. За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.

Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер. Власти Ялты напомнили местным предпринимателям об усилении антиковидных ограничений.

В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт». На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».