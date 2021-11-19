Курорт
Турпоток в Крым во время ноябрьских каникул вырос на треть
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Число отдохнувших в Крыму туристов в первую неделю ноября выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«В Крыму за первую неделю ноября отдохнуло более 130 тысяч гостей, это на 33% выше, чем в 2020 году, когда никаких дополнительных ограничений не было», – сказал Волченко сегодня на форуме «Интурмаркет. Открытый Крым».
20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. После этого в Крыму ввели QR-коды для размещения в отелях и входа в досуговые заведения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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