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Курорт

Турпоток в Крым во время ноябрьских каникул вырос на треть

08:24 пятница, 19 ноября 2021
Турпоток в Крым во время ноябрьских каникул вырос на треть

фото © iz.ru

Число отдохнувших в Крыму туристов в первую неделю ноября выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«В Крыму за первую неделю ноября отдохнуло более 130 тысяч гостей, это на 33% выше, чем в 2020 году, когда никаких дополнительных ограничений не было», – сказал Волченко сегодня на форуме «Интурмаркет. Открытый Крым».

20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. После этого в Крыму ввели QR-коды для размещения в отелях и входа в досуговые заведения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристам разъяснили новые правила въезда на территорию Крыма. Также стало известно, что требуется для заселения в отели.

В Крыму опять изменили правила заселения в отели. В Крыму вступят в силу новые правила бронирования и заселения в гостиницы, отели, санатории и другие средства размещения.

Мэр Ялты рассказала о загрузке гостиниц в нерабочую неделю. Глава администрации Ялты Янина Павленко утверждает, что гостиницы на ЮБК заполнены до 60%, сообщает телеканал «Крым24».

Власти Крыма не справились с задачей по легализации «серых» отелей. Представителям так называемого «серого» сектора гостиничных услуг позволят самим выбрать систему налогообложения и помогут легализоваться.

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