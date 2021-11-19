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Суд в Севастополе отправил в колонию двух оптовых наркокурьеров
Балаклавский районный суд Севастополя признал двух жителей Симферополя виновными в покушении на торговлю наркотиками.
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.
«В Севастополе сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность двух жителей Симферополя, которые признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (части 30 статьи 30 – части 5 статьи 228.1 УК РФ), – говорится в сообщении. – Гражданин РФ 1990 года рождения и его подруга 2000 года рождения работали курьерами и осуществляли перевозку особо крупных партий наркотиков по регионам РФ с целью их дальнейшего сбыта».
В УФСБ отметили, что курьеров задержали, когда они забирали из тайника, расположенного в Севастополе, наркотик мефедрон общей массой около 500 граммов. Они планировали продать наркотики в Краснодарском крае, сделав закладки. Также у курьеров изъяли около килограмма наркотического средства «N-метилэфедрон», привезенного ими из Липецка для сбыта в Севастополе.
Балаклавский районный суд Севастополя приговорил мужчину, как организатора преступной схемы, к наказанию в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его сообщницу – к 8,5 годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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