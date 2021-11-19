Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +5
море +15

Власть

Суд в Москве арестовал главу минкульта Крыма по делу о крупной взятке

21:12 пятница, 19 ноября 2021

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Рассмотрев доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января», – говорится в сообщении суда.

Накануне Новосельскую задержали по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. По данным источника Крыминформа, ее транспортировали в Москву. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

Новосельская возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 года – после назначения Сергея Аксенова премьер-министром в дни Крымской весны. Во второй раз ее назначили на должность в 2019 году после обновления состава регионального правительства Крыма.

Строительство нового пятиэтажного здания театра кукол стоимостью 930 млн рублей началось в 2018 году в центре Симферополя, но объект не достроили, контракт с «Меандром» расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на территории республики. Возобновление строительства здания театра ожидается в 2022 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

За убийство по неосторожности керчанина приговорили к году исправительных работ. Как установил суд, бытовая ссора между двумя мужчинами переросла в драку, во время которой и произошла трагедия.

Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД. Задержание обвиняемой в получении крупной взятки министра культуры Крыма Арины Новосельской проводили сотрудники полиции.

Прокуратура закрыла опасные аттракционы на ЮБК. Прокуратура обнаружила опасные аттракционы в алуштинском селе Солнечногорское, в частности надувные батуты, которые не были правильно закреплены и могли перевернуться.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская задержана. Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей.

Коронавирус в Крыму
Севастополь разрешит общепиту работать ночью

Севастополь разрешит общепиту работать ночью

Севастополь смягчает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Происшествия
В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования

В центре Севастополя эвакуировали людей из-за угрозы минирования

В историческом центре Севастополя по тревожному сигналу эвакуировали сотрудников Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКИ).

Общество
Выходные в Крыму пройдут с дождями

Выходные в Крыму пройдут с дождями

Дожди обрушатся на Крымский полуостров в субботу, весь день прогнозируется ненастная и слякотная погода, однако уже в воскресенье распогодится и потеплеет.

Происшествия
70-летний жених из Севастополя нанял детектива следить за невестой - все закончилось плохо

70-летний жених из Севастополя нанял детектива следить за невестой - все закончилось плохо

Пожилой ревнивец из Севастополя нанял детектива, чтобы проследить за возлюбленной.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации