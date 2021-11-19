Суд в Москве арестовал главу минкульта Крыма по делу о крупной взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении крупной взятки.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Рассмотрев доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новосельской меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января», – говорится в сообщении суда.

Накануне Новосельскую задержали по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей за «общее покровительство» компании «Меандр» при строительстве театра кукол в Симферополе. По данным источника Крыминформа, ее транспортировали в Москву. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

Новосельская возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 года – после назначения Сергея Аксенова премьер-министром в дни Крымской весны. Во второй раз ее назначили на должность в 2019 году после обновления состава регионального правительства Крыма.

Строительство нового пятиэтажного здания театра кукол стоимостью 930 млн рублей началось в 2018 году в центре Симферополя, но объект не достроили, контракт с «Меандром» расторгли, а саму компанию включили в список недобросовестных поставщиков за срыв сроков на этом и ряде других объектов на территории республики. Возобновление строительства здания театра ожидается в 2022 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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