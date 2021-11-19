Средний чек на похороны в Севастополе в разы ниже, чем в Москве

Смерть близкого человека помимо семейной трагедии оборачивается немалыми затратами на погребение.

Как оказалось, средний чек на эти услуги значительно ниже, чем в столице РФ.

«В среднем на ритуальные услуги нужно от 15 до 25 тысяч рублей. Это гроб, катафалк, грузчики, крест, венки, вся атрибутика для отпевания и так далее. К этому добавляется копка могилы – это еще 7,3 тыс. рублей, если могила новая. Если же это подзахоронение, то от 10 до 14 тыс. рублей, в зависимости от типа могилы», – рассказал руководитель севастопольской похоронной службы «Скорбь» Игорь Ротанов.

Место на кладбище, по его словам, в Севастополе предоставляется бесплатно.

Но в общую стоимость похорон также необходимо включить и услуги морга. В зависимости от учреждения это обойдется в сумму от 5 до 9 тысяч рублей.

Не стоит забывать и о пожертвовании служителю церкви за отпевание. Это еще примерно 2,5 тысячи рублей.

В итоге средний чек получается около 40 тыс. рублей. Самый бюджетный вариант обойдется в сумму около 30 тыс. рублей.

Поминки в расчет стоимости не входят.

К слову, траты на ритуальные услуги в Москве в разы больше. По данным РБК, сейчас средний чек на похороны в столице составляет 135 тысяч рублей.

«Порядка 100–110 тыс. рублей собственно за агентские услуги, за гроб, катафальный транспорт, венки. Само захоронение, равно как и кремация, обходится примерно в 35 тыс. рублей. И это не обязательная минимальная цена, а сложившийся средний чек в учреждении», – рассказал изданию глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

В Севастополе кремацию не проводят. При желании это можно сделать в районе Симферополя.

«Севастопольские похоронные службы оказывают и эту услугу. Минимально совокупность похоронных услуг по кремации обойдется примерно от 30 тыс. рублей», – отметил Ротанов.

По словам руководителя севастопольской похоронной службы, позаботиться о собственных похоронах можно еще при жизни.

«Есть такая процедура, как прижизненный договор, когда человек сам обращается в похоронную службу, определяет, как его нужно будет похоронить, и оплачивает эти услуги и работы. Обычно к такому прибегают те, кто после своей смерти не хочет сильно обременять родственников», – отметил Ротанов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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