Сотни тысяч крымчан получили украинские биометрические паспорта

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Более 800 тысяч жителей Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса получили украинские биометрические паспорта, сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Снавер Сейтхалилев телеканалу «Дом».

«Такая статистика есть, мы регулярно обновляем данные из Государственной миграционной службы. Мы можем говорить о более 800 тыс. наших граждан из Крыма и с востока, которые получили биометрический паспорт и имеют место прописки на временно оккупированной территории. Это данные за последние пять лет», – рассказал Сейтхалилев.

Ранее сообщалось, что Представительство президента Украины в АРК совместно с правозащитными организациями запустили чат-бот CrimeaIsUAbot в Telegram. Он позволяет получить мгновенную консультацию 24/7 по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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