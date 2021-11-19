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Власть

Следствие потребовало арестовать министра культуры Крыма

17:30 пятница, 19 ноября 2021

Следствие требует арестовать министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую, обвиняемую в получении взятки.

Соответствующее ходатайство поступило в пятницу в Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Напомним, министр культуры Крыма обвиняется в получении взятки в 25 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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