Коронавирус в Крыму
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Севастополь разрешит общепиту работать ночью
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Севастополь смягчает ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.
В частности, заведениям общественного питания разрешат работать ночью, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу губернатор города Михаил Развожаев.
«С учетом QR-кодов и контроля аудитории заведений общепита считаю, что такое послабление можно сделать, тем более, что в ряде регионов уже соответствующие шаги приняты, а в некоторых такие ограничения даже не вводили, – сказал Развожаев. – Мы снимем режим ночного времени с пятницы следующей недели (26 ноября). Самым важным фактором здесь останется соблюдение режима QR-кодов для заведений общепита. Контроль будет достаточно серьезным».
Сейчас заведениям запрещено работать с 23.00 до 6.00. Тем, кто не соблюдает требования, грозит закрытие на 90 дней. Кроме того, в городе разрешат работать учреждениям дополнительного образования. «Предлагаю с учетом нашей сегодняшней ситуации, которая все-таки стабилизировалась, вошла в контролируемое русло, сегодня на штабе принять решение о возобновлении работы дополнительного образования с понедельника, с начала следующей недели, чтобы в понедельник уже в очном режиме кружки и секции учреждений дополнительного образования заработали с соблюдением всех антиковидных мер», – заявил губернатор.
Ограничения из-за пандемии ужесточили в Севастополе в октябре, 12 октября была введена система QR-кодов: в ряде сфер граждане допускаются к работе или к получению услуги только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации. Непривитые должны предоставлять справку об антителах или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает семь дней.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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