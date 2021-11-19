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Россия планирует к декабрю усилить военную группировку в Крыму
фото © Новости Крыма
Россия к началу декабря «усилит» военную группировку в Крыму десантным полком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, российские военные к началу декабря завершат формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск (ВДВ).
«К началу декабря текущего года будет завершено переформирование Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк, который войдет в состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения», – сообщили изданию в Минобороны в среду по итогам расширенного заседания военного совета ВДВ России.
На сайте российского военного ведомства данная информация пока отсутствует.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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