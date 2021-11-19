Российские власти намерены построить в Ялте центр селекции винограда за 3,2 млрд рублей

Правительство России одобрило дополнительное финансирование в размере более 1,6 млрд рублей для строительства научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму.

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Центр будет создаваться в Ялте на базе научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». Общая площадь корпуса составит более 18 тыс. кв. м. Открытие запланировано на 2025 год.

«Всего на строительство центра с учетом дополнительных средств будетнаправлено более 3,2 млрд рублей. Дополнительное финансированиепотребовалось в связи с корректировкой проектной документации», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, что повлияло на стоимость работ.

«Кроме того, в проекте увеличилась протяженность инженерных сетей,которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством», –говорится в сообщении правительства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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