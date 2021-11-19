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Власть

Развожаев поддержал идею о курортном сборе в Севастополе

Губернатор считает, что эксперимент позволит направлять больше средств на развитие туристической инфраструктуры.

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев готов ввести курортный сбор в городе, если эксперимент продлят на территории России и сделают его постоянным.

По его словам, подобный проект даст возможность Севастополю направлять большие объемы средств на развитие инфраструктуры для туристов, которая испытывает сильную нагрузку летом, передают РИА Новости.

Развожаев напомнил, что эксперимент по курортному сбору в российских регионах закончится в 2022 году. Сейчас решается вопрос о том, будут ли его законодательно оформлять в качестве постоянной меры.

«В этом случае мы примем участие», - заявил губернатор.

Ранее в Крыму эксперимент по курортному сбору отменили до 1 мая 2022 года.

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