Происшествия
Пропавшего под Судаком школьника нашли живым и невредимым
Пропавшего 12-летнего ребенка из расположенного под Судаком села Грушевка нашли живым.
Сейчас его здоровью ничто не угрожает, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«В настоящее время мальчик находится дома. В период безвестного отсутствия в отношении ребенка преступлений и иных противоправных деяний совершено не было. Следователями будет дана оценка обстановке в приемной семье, где проживает и воспитывается несовершеннолетний, оказано содействие. Также будет дана оценка работе контролирующих органов и изучены обстоятельства причин его ранее имевших место уходов», – сообщила Постнова.
Мальчик ушел гулять в неизвестном направлении накануне вечером. К ночи он домой не вернулся. Сегодня в Следкомитете сообщили о возбуждении уголовного дела по факту пропажи ребенка.
На поиски мальчика выходили 14 бригад, сформированных из сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии, отряда «Крым-Спас», представителей казачества и добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым». Также на месте работали опытные следователи и следователи-криминалисты.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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