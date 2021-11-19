Прокуратура закрыла опасные аттракционы на ЮБК

Прокуратура обнаружила опасные аттракционы в алуштинском селе Солнечногорское, в частности надувные батуты, которые не были правильно закреплены и могли перевернуться.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК. «Нарушены требования к размещению батутов, не установлены ограждения, исключающие доступ в опасные зоны аттракциона, не обеспечено надлежащее закрепление батута к основаниям, что не исключало возможность его опрокидывания, отсутствовали ступеньки, пандус», - сообщили в пресс-службе.

Опасным оказался и аттракцион «Щенячий патруль» - при входе предприниматель не установил табличку с информацией о проведении ежегодных проверок, запретах и ограничениях.

Кроме того, он эксплуатировал аттракционную технику без госрегистрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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