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Общество

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 ноября

00:23 пятница, 19 ноября 2021

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. На южном побережье - ветер (ветер северо-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-западный ветер 12-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 15 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 14, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 10, в Николаевке - 14, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 14, в Феодосии - 13, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 13, в Египте - 27, на Кипре - 22, в Одессе - 11, в Сочи - 16, в Турции - 21, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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