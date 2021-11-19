Коронавирус в Крыму
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Постковидные санатории в Ялте загружены на 60 процентов
В Ялте действуют 8 санаториев, в которых разработана программа постковидной реабилитации. Санаторно-курортный отдых возрождается и с каждым годом набирает обороты.
Об этом рассказала начальник отдела по курортам и туризма Ялты Анна Сумбаева. «В 2021 году в Ялте наиболее востребована программа реабилитации после ковида на базе санаториев. Сочетание программы с уникальными климатическими условиями Южного берега дают потрясающий результат для лечения бронхо-легочных заболеваний. Программа действует в 8 санаториях», — сообщила начальник по туризму и курортам Ялты.
По словам Сумбаевой, на сегодняшний день санатории загружены на 60%, что является хорошим показателям в межсезонье. Летом этот показатель достигал 80-100%.
Также она добавила, что исторически сложившееся санаторно-курортное направление в Ялте возрождается. Лечебно-курортные учреждения прошли серьезную модернизацию и теперь оздоровление проходит в самых современных условиях.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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