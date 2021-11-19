Над Черным морем прогнозируют смерчи

Смерчи прогнозируют над Черным морем на территории Краснодарского края в ближайшие три дня, городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Об этом сообщается на официальном портале Сочи.

«По сообщению метеорологов, в период до конца суток 19 ноября, а также в течение суток 20 и 21 ноября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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