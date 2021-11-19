Крымский университет переходит на «смешанный режим» обучения

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С 22 ноября Крымский федеральный университет им. Вернадского переходит на смешанный режим обучения: очно будут заниматься только группы, более массовые учебные процессы будут проводиться дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на ректора Андрея Фалалеева. «Все исследования, в том числе наши, подтверждают, что какая-то часть (занятий – ред.) нужна в контактном режиме, чтобы сохранялась мотивация студентов, либо, чтобы поддерживать внутреннюю самоорганизацию.

Поэтому мы принял решение, что лекции на «дистанте», занятия не больше группы в контактном режиме», - сказал ректор КФУ. Он добавил, что в вузе все понимают, что такая ситуация – надолго.

«В таком импульсном режиме будет жить весь мир: небольшие паузы, потом опять работа в обычно режиме. Если вдруг в группах буду наблюдаться снижение иммунитета или вырастет заболеваемость, то мы всю группы переведем на дистанционное обучение», - отметил Андрей Фалалеев.

Как ранее сообщалось, в Минпросвещения заявили, что перевод школ на дистанционную форму обучения пока не рассматривается, но все будет зависеть от эпидемиологических ситуаций в учебных заведениях.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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