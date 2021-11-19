Крымчанин убил своего приятеля иглой от шприца

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Суд признал 24-летнего жителя Симферополя виновным в убийстве и краже.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что в апреле 2021 года между молодыми людьми, находившимися в квартире в Симферополе, произошел конфликт в связи с употреблением наркотических средств, – говорится в сообщении. – В ходе ссоры подсудимый нанес 23-летнему молодому человеку иглой от шприца не менее двух колотых ранений в область шеи, от которых потерпевший скончался».

После совершения убийства мужчина украл 5 тыс рублей, которые принадлежали пострадавшему. В прокуратуре отметили, что вина подсудимого полностью доказана исследованными судом доказательствами по уголовному делу.

Суд назначил мужчине окончательное наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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