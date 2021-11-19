Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +8
море +15

Происшествия

Крымчанин убил своего приятеля иглой от шприца

13:25 пятница, 19 ноября 2021
Крымчанин убил своего приятеля иглой от шприца

фото © Новости Крыма

Суд признал 24-летнего жителя Симферополя виновным в убийстве и краже.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что в апреле 2021 года между молодыми людьми, находившимися в квартире в Симферополе, произошел конфликт в связи с употреблением наркотических средств, – говорится в сообщении. – В ходе ссоры подсудимый нанес 23-летнему молодому человеку иглой от шприца не менее двух колотых ранений в область шеи, от которых потерпевший скончался».

После совершения убийства мужчина украл 5 тыс рублей, которые принадлежали пострадавшему. В прокуратуре отметили, что вина подсудимого полностью доказана исследованными судом доказательствами по уголовному делу.

Суд назначил мужчине окончательное наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Цыганка обворовала 89-летнюю пенсионерку в Севастополе. Мошенница присвоила 310 тысяч рублей, хранившиеся у пожилой женщины.

Трое крымчан задержаны по подозрению в серии квартирных краж. Полицейские задержали троих ранее судимых мужчин, которые совершили серию квартирных краж в Симферополе.

В Крыму няню подозревают в избиении до смерти ребенка-инвалида. В Симферополе няню задержали по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду.

Житель Симферополя стал жертвой питерского мошенника. Симферопольские полицейские задержали 51-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении крымчанина.

Власть
Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД

Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД

Задержание обвиняемой в получении крупной взятки министра культуры Крыма Арины Новосельской проводили сотрудники полиции.

Происшествия
В Судаке развернули масштабные поиски пропавшего мальчика

В Судаке развернули масштабные поиски пропавшего мальчика

Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения 12-летнего Дениса К. из села Грушевка под Судаком.

Коронавирус в Крыму
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму

Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму

В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.

Коронавирус в Крыму
Крымский университет переходит на «смешанный режим» обучения

Крымский университет переходит на «смешанный режим» обучения

С 22 ноября Крымский федеральный университет им. Вернадского переходит на смешанный режим обучения: очно будут заниматься только группы, более массовые учебные процессы будут проводиться дистанционно.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации