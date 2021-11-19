Происшествия
Крымчанин убил своего приятеля иглой от шприца
фото © Новости Крыма
Суд признал 24-летнего жителя Симферополя виновным в убийстве и краже.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что в апреле 2021 года между молодыми людьми, находившимися в квартире в Симферополе, произошел конфликт в связи с употреблением наркотических средств, – говорится в сообщении. – В ходе ссоры подсудимый нанес 23-летнему молодому человеку иглой от шприца не менее двух колотых ранений в область шеи, от которых потерпевший скончался».
После совершения убийства мужчина украл 5 тыс рублей, которые принадлежали пострадавшему. В прокуратуре отметили, что вина подсудимого полностью доказана исследованными судом доказательствами по уголовному делу.
Суд назначил мужчине окончательное наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Цыганка обворовала 89-летнюю пенсионерку в Севастополе. Мошенница присвоила 310 тысяч рублей, хранившиеся у пожилой женщины.
Трое крымчан задержаны по подозрению в серии квартирных краж. Полицейские задержали троих ранее судимых мужчин, которые совершили серию квартирных краж в Симферополе.
В Крыму няню подозревают в избиении до смерти ребенка-инвалида. В Симферополе няню задержали по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду.
Житель Симферополя стал жертвой питерского мошенника. Симферопольские полицейские задержали 51-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении крымчанина.
Задержание министра культуры Крыма Новосельской проводили сотрудники МВД
Задержание обвиняемой в получении крупной взятки министра культуры Крыма Арины Новосельской проводили сотрудники полиции.
В Судаке развернули масштабные поиски пропавшего мальчика
Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения 12-летнего Дениса К. из села Грушевка под Судаком.
Угрожающий рекорд: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
В Крыму подтвердили 884 случая заражения коронавирусом за сутки – антирекорд.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская задержана
Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей.
22 часа назад
В Крыму снова подорожал бензин
15 ноября
70-летний жених из Севастополя нанял детектива следить за невестой - все закончилось плохо
19 часов назад
Крымский университет переходит на «смешанный режим» обучения
С 22 ноября Крымский федеральный университет им. Вернадского переходит на смешанный режим обучения: очно будут заниматься только группы, более массовые учебные процессы будут проводиться дистанционно.