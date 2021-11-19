Общество
Какой сегодня праздник 19 ноября
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Сегодня, 19 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный мужской день (International Men's Day)
Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD), с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.
Инициатором даты сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.
Цель Дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие, на улучшение гендерных отношений между мужчинами и женщинами.
День ракетных войск и артиллерии СССР
Ежегодно 19 ноября отмечается памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии, согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».
День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.
Павел Исповедник (Ледоставы)
Народный праздник «Павел Ледостав» отмечается 19 ноября (по старому стилю – 6 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святителя Павла (исповедника, патриарха Константинопольского) и мученицы Клавдии Анкирской. Другие названия праздника: «Павел», «Павел исповедник», «Клавдия», «Ледоставы».
Также сегодня, 19 ноября, отмечают такие праздники:
- Всемирный день сантехника и день туалета
- День плюшевого мишки в России
- День работника стекольной промышленности
- День памяти преподобного Варлаама Хутынского
- День стеклопроизводителя в Украине
- День работников гидрометеорологической службы Украины
- День запаха свежего хлеба
- День кузнеца ручной ковки
- День брызг
- День женского предпринимательства
- День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) в США
- День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) в США
- Национальный день Монако
- День освобождения Мали
- День флага Бразилии
Сегодня именины празднуют: Павел, Клавдия, Лука, Никандр, Варлаам, Афанасия, Виктор, Герман, Ефросиния, Александра, Матрона, Текуса, Евдоксий, Полактия.
Что происходило 19 ноября в прошлые годы
1190 - основан Тевтонский орден, монашеский рыцарский орден Римско-Католической Церкви основан в 12 веке, состоящий преимущественно из выходцев из «тевтонских» (восточно-немецких) земель. Орден принимал участие в крестовых походах за освобождение Палестины, сыграл значительную роль в христианизации Восточной Европы и распространении западно-европейских обычаев на ее территории.
1891 - В Германии продано первую игрушечную железную дорогу. Через несколько лет эта игрушка стала самой популярной в стране.
1916 - Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил Галычине автономию. Это произошло из-за желания императора помирить поляков с украинцами. В результате подписано соглашение между двумя посольскими представительствами. Однако начало войны не позволил ее реализовать.
1917 - С Быховской тюрьмы было организовано бегство генералов Деникина, Корнилова и Лукомского на Дон.
1919 - США выходит из Лиги Наций. Это произошло вследствие ратификации Версальского договора.
1942 - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. В ходе него было окружено двадцать две дивизии немецкой, итальянской и румынской армий. Общая численность солдат составила около 330 тысяч.
1944 - Создание Коммунистической партии Закарпатской Украины. Партия выступила инициатором воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной, а также декретов о переходе власти в Закарпатье от Чехословацкой СР к правительству Закарпатской Украины.
1969 - Легендарный бразильский футболист Пеле забивает свой тысячный гол на своем 909-м футбольном матче.
1978 - Секстанская акция, которая потрясла весь мирмассовое самоубийство членов секты «Народный Храм». В результате акции погибло 911 человек.
1986 - В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности
1989 - Почетное перезахоронения участников диссидентского движения, членов Украинской Хельсинской группы, а именно В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого.
1997 - Экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования «Колумбия». В команде космонавтов совершил свой полет и украинский космонавт Л. Каденюк.
2003 - Была подписана декларация о совместных действиях в Украине. Сторонами декларации выступили 4 основные политические силы к тому времени: Коммунистическая партия, Социалистическая партия, блок Тимошенко и блок «Наша Украина».
2004 - Открытие музейно-культурного центра «Шедевры искусства Украины». Сама экспозиция была открыта в известном памятнике архитектуры Киевадома с химерами.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 ноября. Какие праздники будут завтра?
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