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Общество

Какой сегодня праздник 19 ноября

00:48 пятница, 19 ноября 2021
Какой сегодня праздник 19 ноября

фото © pixabay.com

Сегодня, 19 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный мужской день (International Men's Day)

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день (International Men's Day, IMD), с целью подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе.

Инициатором даты сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

Цель Дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие, на улучшение гендерных отношений между мужчинами и женщинами.

День ракетных войск и артиллерии СССР

Ежегодно 19 ноября отмечается памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии, согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ».

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

Павел Исповедник (Ледоставы)

Народный праздник «Павел Ледостав» отмечается 19 ноября (по старому стилю – 6 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святителя Павла (исповедника, патриарха Константинопольского) и мученицы Клавдии Анкирской. Другие названия праздника: «Павел», «Павел исповедник», «Клавдия», «Ледоставы».

Также сегодня, 19 ноября, отмечают такие праздники:

- Всемирный день сантехника и день туалета

- День плюшевого мишки в России

- День работника стекольной промышленности

- День памяти преподобного Варлаама Хутынского

- День стеклопроизводителя в Украине

- День работников гидрометеорологической службы Украины

- День запаха свежего хлеба

- День кузнеца ручной ковки

- День брызг

- День женского предпринимательства

- День пожелания плохого дня (Have a Bad Day Day) в США

- День газированных напитков с кофеином (Carbonated Beverage with Caffeine Day) в США

- Национальный день Монако

- День освобождения Мали

- День флага Бразилии

Сегодня именины празднуют: Павел, Клавдия, Лука, Никандр, Варлаам, Афанасия, Виктор, Герман, Ефросиния, Александра, Матрона, Текуса, Евдоксий, Полактия.

Что происходило 19 ноября в прошлые годы

1190 - основан Тевтонский орден, монашеский рыцарский орден Римско-Католической Церкви основан в 12 веке, состоящий преимущественно из выходцев из «тевтонских» (восточно-немецких) земель. Орден принимал участие в крестовых походах за освобождение Палестины, сыграл значительную роль в христианизации Восточной Европы и распространении западно-европейских обычаев на ее территории.

1891 - В Германии продано первую игрушечную железную дорогу. Через несколько лет эта игрушка стала самой популярной в стране.

1916 - Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставил Галычине автономию. Это произошло из-за желания императора помирить поляков с украинцами. В результате подписано соглашение между двумя посольскими представительствами. Однако начало войны не позволил ее реализовать.

1917 - С Быховской тюрьмы было организовано бегство генералов Деникина, Корнилова и Лукомского на Дон.

1919 - США выходит из Лиги Наций. Это произошло вследствие ратификации Версальского договора.

1942 - Начало контрнаступления советских войск под Сталинградом. В ходе него было окружено двадцать две дивизии немецкой, итальянской и румынской армий. Общая численность солдат составила около 330 тысяч.

1944 - Создание Коммунистической партии Закарпатской Украины. Партия выступила инициатором воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной, а также декретов о переходе власти в Закарпатье от Чехословацкой СР к правительству Закарпатской Украины.

1969 - Легендарный бразильский футболист Пеле забивает свой тысячный гол на своем 909-м футбольном матче.

1978 - Секстанская акция, которая потрясла весь мирмассовое самоубийство членов секты «Народный Храм». В результате акции погибло 911 человек.

1986 - В СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности

1989 - Почетное перезахоронения участников диссидентского движения, членов Украинской Хельсинской группы, а именно В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого.

1997 - Экспедиция международного экипажа на борту американского космического корабля многоразового использования «Колумбия». В команде космонавтов совершил свой полет и украинский космонавт Л. Каденюк.

2003 - Была подписана декларация о совместных действиях в Украине. Сторонами декларации выступили 4 основные политические силы к тому времени: Коммунистическая партия, Социалистическая партия, блок Тимошенко и блок «Наша Украина».

2004 - Открытие музейно-культурного центра «Шедевры искусства Украины». Сама экспозиция была открыта в известном памятнике архитектуры Киевадома с химерами.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 ноября. Какие праздники будут завтра?

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