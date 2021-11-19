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К новому году население Севастополя перевалит за 530 тысяч жителей
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Численность населения Севастополя к концу 2021 года вырастет до 527 тысяч человек благодаря миграционным процессам.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил и. о. директора департамента экономического развития города Алексей Попов, озвучивая прогноз социально-экономического развития города.
По его информации, в текущем году в Севастополе наблюдается рост знаковых экономических показателей, в том числе объемов строительства (в 3,5 раза).
Это указывает на восстановление экономики города до уровня доковидного периода, отметил Попов и, как следствие, отражается на желании людей остаться жить в регионе.
«В начале 2021 года в Севастополе проживало 510 тысяч человек, и мы прогнозируем, что к концу года численность составит уже 527 тысяч человек – в том числе за счет миграционного роста, который связан с выравниваем социально-экономического развития Севастополя», – сказал Попов.
Комментируя озвученный прогноз, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что предварительный анализ результатов переписи населения в Севастополе показывает, что порог в 527 тысяч город уже прошел. А это значит, что в 2022 году расчеты, от которых зависит бюджетное планирование, придется корректировать.
«Официальные результаты, к сожалению, появятся только в следующем году, и мы можем пока только свои выводы делать. В консервативном варианте, конечно, можно так рассчитывать. Но в любом случае, это уже больше полумиллиона, и, соответственно, уже другие параметры будут действовать. Поэтому по итогам переписи прогноз надо будет корректировать», – сказал глава города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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