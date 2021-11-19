Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский университет переходит на «смешанный режим» обучения ● Военные передали Крыму и Севастополю более 30 тонн сжиженного кислорода ● Губернатор Севастополя оценил возможность введения блокпостов на новогодние праздники ● В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19 ● Почти 900 крымчан заразились за сутки
Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Максимальный суточный показатель числа заболевших, 358 человек, фиксировался 9 ноября.
С выздоровлением за сутки выписаны 611 пациентов. Умерли двенадцать человек в возрасте от 33 до 100 лет. С начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 45 683 человека.
От осложнений, связанных с заболеванием, умерли 1568, выздоровели 38 509 пациентов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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