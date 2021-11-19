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Коронавирус в Крыму

Еще 12 смертей: сводка COVID в Севастополе за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.

Максимальный суточный показатель числа заболевших, 358 человек, фиксировался 9 ноября.

С выздоровлением за сутки выписаны 611 пациентов. Умерли двенадцать человек в возрасте от 33 до 100 лет. С начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 45 683 человека.

От осложнений, связанных с заболеванием, умерли 1568, выздоровели 38 509 пациентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почти 900 крымчан заразились за сутки. За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.

Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер. Власти Ялты напомнили местным предпринимателям об усилении антиковидных ограничений.

В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт». На склад ГУП РК «Крым-Фармация» сегодня поступило 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

В Крыму испытывают новую вакцину от ковида на мышах. Ученые Крымского федерального университета провели испытания разработанной ими вакцины «Лассо» против коронавирусной инфекции на гуманизированных мышах.

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