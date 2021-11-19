Две трети аттракционов в симферопольских парках требуют ремонта

Аттракционы в Детском парке и парке им. Гагарина в Симферополе не проходили технического обслуживания более двух лет.

Простаивают в ожидании ремонта две трети таких объектов, сообщил директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» Роман Филипенко.

«Всего в двух парках Симферополя 11 аттракционов. Сейчас в работе четыре аттракциона, включая колесо обозрения в парке им. Гагарина, которое запустили после капитального ремонта всего два дня назад. Кроме него работают два паровозика в Детском и Гагаринском парках и автодром также в парке им. Гагарина. Все остальные – в стадии ремонта», – рассказал Филипенко.

Он уточнил, что завершается ремонт и выдача разрешительных документов на работу еще трех аттракционов. Один из объектов и вовсе не подлежит восстановлению.

По словам директора «Парков столицы», ремонтом и необходимым техобслуживанием каруселей не занимались несколько лет. «По примеру автомобиля могу сказать: если вы автовладелец, то чтобы ездить на авто вы его заправляете и обязательно обслуживаете, раз в полгода или чаще. Если его не обслуживать, машина быстро исчерпает свой ресурс. Так и здесь. До конца 2018 года все аттракционы были в порядке, то потом, хотя все и продолжало работать, это уже происходило по инерции. Я по документам вижу, что в 2018 году еще проводилось обслуживание аттракционов, но, в конце концов, все исчерпало свой ресурс, и теперь эта машина просто остановилась», – добавил Филипенко.

Одновременно отремонтировать все аттракционы сейчас не представляется возможным из-за объема необходимых финансовых вложений. В то же время четыре работающих объекта приносят недостаточное количество прибыли. «Сейчас мы заходим в «мертвый» сезон для работы аттракционов. Прибыли будут минимальные, даже если бы мы сейчас запустили все аттракционы, – подчеркнул он. – Мы пришли к тому моменту, когда все необходимо спасать».

Ранее Филипенко сообщил, что колесо обозрения в парке им. Гагарина возобновило работу после четырехмесячного простоя.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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