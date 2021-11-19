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Власть

Архитектор раскритиковал теневой навес на площади Куйбышева в Симферополе

Архитектор раскритиковал теневой навес на площади Куйбышева в Симферополе

фото © Кирилл Бабеев / Facebook

Специалисту не понравилось, что местная администрация не настаивает на согласовании важных проектных изменений с авторами.

Крымский архитектор Кирилл Бабеев, принимавший участие в разработке проекта благоустройства площади Куйбышева в Симферополе, в социальной сети Facebook раскритиковал то, как реализовываются проектные решения авторов. По его мнению, необходимо заменить центральную конструкцию – теневой навес, окружающий фонтан.

Бабеев выразил сожаление, что администрация не настаивает на согласовании важных проектных изменений с авторами, передает Крыминформ.

«Это непрофессионально и недальновидно. На площади могла бы появиться новая достопримечательность и эффектная фотозона в виде изящного теневого навеса с качелями и зеркальной подшивкой кровли, но, видимо, не в этот раз», – считает Бабеев.

Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк поручил сдать объект благоустройства в Симферополе - площадь Куйбышева до конца ноября. Изначально работы должны были завершить до 20 октября, однако, по словам мэра, подрядчику не успели поставить все необходимые материалы. За это градоначальник получил выговор от главы Крыма Сергея Аксенова.

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Архитектор раскритиковал теневой навес на площади Куйбышева в Симферополе

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Специалисту не понравилось, что местная администрация не настаивает на согласовании важных проектных изменений с авторами.

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