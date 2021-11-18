Власть
Завершается благоустройство симферопольской площади Куйбышева
Работы по благоустройству площади Куйбышева в Симферополе подходят к завершению.
Об этом сообщили в администрации города.
«Подрядная организация активизировала силы, и на сегодняшний день мы можем наблюдать практически полную готовность площади Куйбышева. Хочется подчеркнуть, что качество выполненных работ находится на высоком уровне», - отметил глава администрации Валентин Демидов, который посетил объект в рамках рабочего выезда.
Он уточнил, благоустройство должно было завершиться еще в октябре. «Однако по ряду причин - это и судебный процесс по демонтажу незаконного объекта капитального строительства, и работы по монтажу фонтана - сроки работ увеличились, - сказал Демидов. - Обновленная площадь Куйбышева – один из самых долгожданных для симферопольцев проект. По концепции здесь будут благоустроенные дорожки, зона для отдыха с лавочками, фонтан и урны».
Напомним, работы проводятся в рамках соглашения с правительством Москвы. Общая стоимость контракта - 67,6 млн рублей. Подрядчиком выбрано ООО «Строй Контракт». Заказчиком выступает МКУ Департамент городского хозяйства администрации Симферополя.
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