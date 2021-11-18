Военные передали Крыму и Севастополю более 30 тонн сжиженного кислорода

Военнослужащие Черноморского флота передали партию сжиженного кислорода крымским и севастопольским больницам.

С его помощью будут лечить людей, заразившихся COVID-19, сообщила пресс-служба ЧФ.

Кислород передали с аэродромов ЧФ и Южного военного округа (ЮВО). Всего в медучреждения передали 30 тонн сжиженного кислорода.

В настоящее время в регионы на Крымском полуострове уже наладили регулярные поставки.

Как сообщалось, трудная ситуация, сложившаяся с запасами медицинского кислорода на территории Севастополя, объясняется тем, что в городе нет собственных производственных мощностей, заявил замгубернатора Александр Кулагин.

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