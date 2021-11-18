Происшествия
Военнослужащий в Крыму подстрелил сослуживца на охоте
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В Бахчисарайском районе Крыма военнослужащий Черноморского флота РФ подстрелил во время охоты сослуживца.
Факт инцидента подтвердили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЮВО.
«Пострадавший госпитализирован в военное лечебное учреждение и получает всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни нет», — отметили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЮВО.
Сейчас командование Симферопольского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает все факты произошедшего.
Стрелявшим оказался контрактник одной из воинских частей Симферопольского гарнизона.
По словам руководителя Бахчисарайского отделения Крымского республиканского общества охотников и рыболовов Николая Ивановского, в Крыму это не первое подобное происшествие: на территории республики были случаи и с летальным исходом.
«Охотники входят в азарт и теряют бдительность», — пояснил Ивановский.
Однако такие случаи чаще происходят с браконьерами, чем с лицензированными охотниками, отметил специалист.
«Покупка лицензии предусматривает детальный инструктаж охотников, который сводит к минимуму возможность несчастного случая. А занимаясь браконьерством, люди постоянно помнят, что совершают незаконные действия, и это не лучшим образом отражается на их внимательности», — отметил собеседник.
В тексте использованы материалы: Форпост
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