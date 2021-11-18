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Власти Ялты пообещали два года будут оплачивать аренду ледового катка
фото © Новости Крыма
Средства на аренду ледового катка в Ялте предусмотрены в проекте муниципального бюджета на ближайшие два года.
Об этом сообщила начальник управления спорта и физической культуры администрации города Евгения Пономарева.
«В 2021 году на оплату аренды льда было выделено 1,92 миллиона рублей. В проекте муниципального бюджета на 2022 год на эти цели предусмотрено 2,5 миллиона рублей, а на 2023 – три миллиона рублей», – уточнила она.
При этом начальник управления спорта и физической культуры отметила, что контракт на аренду ледовой арены был заключен до 31 декабря текущего года. «Однако, по информации руководства катка, в связи с непрерывной эксплуатацией более пяти лет без профилактических работ истощился гидроизоляционный слой, который держит чашу льда», – пояснила она и добавила, что, кроме того, вышла из строя ледоуборочная машина, что не позволяет поддерживать необходимый слой льда.
По словам Пономаревой, в настоящее время администрацией города и руководством МБУ «СОК «Авангард» рассматривается возможность организации выездных тренировок по выходным дням в Симферополе на время ремонтных работ на ледовом катке в ТЦ «Конфетти». «А по завершении работ контракт на аренду льда будет перезаключен», – пообещала начальник управления спорта и физической культуры, напомнив, что на катке занимаются воспитанники отделений фигурного катания и хоккея с шайбой – всего 57 человек.
О временном прекращении работы ледового катка в Ялте по техническим причинам сообщил ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«На мои страницы в социальных сетях поступил ряд обращений от граждан, обеспокоенных ситуацией c закрытием ледового катка, расположенного в Ялте. По информации собственника, ледовый каток будет закрыт ориентировочно на три месяца по техническим причинам. Это связано с необходимостью закупки новой ледоуборочной техники и ремонтом инфраструктуры, обеспечивающей функционирование катка», – написал он на своих станицах в социальных сетях.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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