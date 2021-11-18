Власти Крыма готовятся изымать участки для новой трассы в обход Симферополя

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Юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Ялту в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.

Республиканские власти согласовали такой маршрут прохождения трассы, написал глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Telegram.

«Сегодня состоялась рабочая встреча, в ходе которой принято итоговое решение по строительству автомобильного юго-восточного обхода Симферополя. К сожалению, вопрос согласования затянулся по нашей вине как органов республиканской власти, что вызвало ажиотаж и споры вокруг проекта. Тем не менее решение принято окончательно – трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища», – написал Аксенов.

Глава Крыма заверил, что имущественные вопросы, связанные с изъятием земельных участков для строительства трассы, будут решены в тесном взаимодействии с местными жителями. «Понимаем, что для каждого человека переезд из собственного жилья – это колоссальный стресс, именно поэтому уже на следующей неделе состоится встреча, в рамках которой будут обсуждены все ключевые вопросы, в том числе касающиеся справедливой оценки участков домовладений, которые попали в зону сноса. Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало», – добавил он.

По словам Аксенова, в рамках реализации проекта также будет проведен большой комплекс работ по прокладке канализации, строительству дорог и социальной инфраструктуры Заречного.

Юго-восточный обход Симферополя соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Предполагается, что объездная начнется от села Донское, обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины, а затем соединится с алуштинской трассой за поселком Перевальное. Проектированием занимается компания «ВАД», она же определена подрядчиком выполнения подготовительных работ.

Строительство обхода финансируется в рамках ФЦП. На строительство дороги в 2022 году выделено 6,3 млрд рублей. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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