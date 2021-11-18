Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +7
море +14

Власть

Власти Крыма готовятся изымать участки для новой трассы в обход Симферополя

Власти Крыма готовятся изымать участки для новой трассы в обход Симферополя

фото © karta-krym.com

Юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Ялту в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.

Республиканские власти согласовали такой маршрут прохождения трассы, написал глава Крыма Сергей Аксенов у себя в Telegram. 

«Сегодня состоялась рабочая встреча, в ходе которой принято итоговое решение по строительству автомобильного юго-восточного обхода Симферополя. К сожалению, вопрос согласования затянулся по нашей вине как органов республиканской власти, что вызвало ажиотаж и споры вокруг проекта. Тем не менее решение принято окончательно – трасса будет проходить через село Заречное Добровского сельского поселения Симферопольского района вдоль Аянского водохранилища», – написал Аксенов.

Глава Крыма заверил, что имущественные вопросы, связанные с изъятием земельных участков для строительства трассы, будут решены в тесном взаимодействии с местными жителями. «Понимаем, что для каждого человека переезд из собственного жилья – это колоссальный стресс, именно поэтому уже на следующей неделе состоится встреча, в рамках которой будут обсуждены все ключевые вопросы, в том числе касающиеся справедливой оценки участков домовладений, которые попали в зону сноса. Приношу жителям села извинения и гарантирую, что нами будут приняты все меры, чтобы качество их жизни не пострадало», – добавил он.

По словам Аксенова, в рамках реализации проекта также будет проведен большой комплекс работ по прокладке канализации, строительству дорог и социальной инфраструктуры Заречного.

Юго-восточный обход Симферополя соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. Предполагается, что объездная начнется от села Донское, обойдет Симферополь и большинство поселков Добровской долины, а затем соединится с алуштинской трассой за поселком Перевальное. Проектированием  занимается компания «ВАД», она же определена подрядчиком выполнения подготовительных работ.

Строительство обхода финансируется в рамках ФЦП. На строительство дороги в 2022 году выделено 6,3 млрд рублей. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Русская рулетка» Крыма: Аксенов пересаживает чиновников в маршрутки. Пробки на дорогах и дефицит водителей парализовали движение общественного транспорта в ряде городов Крыма, заявляют местные власти. Многие крымчане вынуждены часами ожидать маршруток, а иногда и вовсе не могут добраться до пунктов назначения.

Сами признались: крымские водители массово ездят пьяными за рулем. Автомобильный портал «Дром» провел анонимный опрос и выяснил, что 36% автолюбителей Крыма садились за руль нетрезвыми.

В Крыму на зиму ограничат движение по некоторым дорогам. С 1 декабря в Крыму временно будет ограничено движение на некоторых дорогах в случае ухудшения погодных условий.

Объездную Симферополя обещают сдать в эксплуатацию в 2022 году. Строящуюся с 2017 года и брошенную подрядчиком объездную Симферополя на участке Дубки – Левадки хотят сдать в эксплуатацию только в 2022 году.

Происшествия
Военнослужащий в Крыму подстрелил сослуживца на охоте

Военнослужащий в Крыму подстрелил сослуживца на охоте

В Бахчисарайском районе Крыма военнослужащий Черноморского флота РФ подстрелил во время охоты сослуживца.

Власть
«Готова ко всему»: Поклонская о возможной депортации из Кабо-Верде в Украину

«Готова ко всему»: Поклонская о возможной депортации из Кабо-Верде в Украину

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала «пустыми» угрозы украинских властей депортировать ее из Кабо-Верде, куда она планирует отправится работать послом России.

Власть
Власти Крыма готовятся изымать участки для новой трассы в обход Симферополя

Власти Крыма готовятся изымать участки для новой трассы в обход Симферополя

Юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Ялту в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.

Общество
Какой сегодня праздник 18 ноября

Какой сегодня праздник 18 ноября фото

Сегодня, 18 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации