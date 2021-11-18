В Севастополе хостел на несколько десятков гастарбайтеров угрожает безопасности соседей

Прокуратура нашла нарушения в навязанном соседстве.

Импровизированный хостел, сменивший спортзал, массажный кабинет и центр детского развития в подвале многоквартирного дома на улице Дыбенко, 24 в Севастополе все же не зря беспокоил местных жителей. Как показала проверка прокуратуры Гагаринского района, определенные нарушения при организации хостела были допущены.

Напомним, ранее законность нахождения в подвальном помещении рабочих проверили полицейские. Тогда нарушений действующего миграционного законодательства выявлено не было — части иностранных граждан имели патенты на трудовую деятельность, остальные дооформляли документы на его получение.

Однако, законность нахождения гастарбайтеров — не единственное, что беспокоило жителей многоквартирного дома. Вопросы у людей вызывало и соблюдение санитарных норм и безопасность всего дома. Вот тут оказалось не все в порядке.

Проверка надзорного ведомства показала, что в небольшом офисном помещении, где каждый день ютятся более 20 человек, не соблюдается пожарная безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщает «Первый Севастопольский».

Новые жильцы дома не смогли предоставить сведения о проведении дезинфекции временного пристанища, вывозе мусора, в самом помещении не оказалось огнетушителей, аварийного освещения и технической документации на установленные системы противопожарной защиты. Также выяснилось, что техобслуживанием вентиляционной системы от горючих отходов и отложений никто не занимался, а белье жильцов сушилось прямо на газовых трубах.

«Руководителю организации, которая предоставляет гостиничные услуги, внесено представление», — сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Отметим, что за последний год в Севастополе это не первый случай навязанного горожанам соседства с иностранными гражданами. Так, в апреле этого года стало известно, что рабочие поселили в подвалах многоквартирных домов на улице Военных строителей. При этом еще в 2020 году суд принял решение о ликвидации хостела, но настойчивых жильцов этот факт, видимо, не смутил.

В тексте использованы материалы: Форпост

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