Происшествия
В русле реки Ялты нашли шесть снарядов
Несколько снарядов времен Второй мировой войны обнаружены сегодня при расчистке русла одной из ялтинских рек.
Об этом в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«Сегодня при расчистке русла Дерекойки в районе Овощного рынка обнаружено по меньшей мере шесть снарядов, по предварительной информации, времен Великой Отечественной войны», – уточнила она.
Павленко добавила, что службы реагирования уже прибыли на место, ожидается приезд военных.
«Это сколько ж не чистились наши реки?» – выразила недоумение градоначальница.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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