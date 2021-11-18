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Происшествия

В русле реки Ялты нашли шесть снарядов

15:12 четверг, 18 ноября 2021
Ялта

Несколько снарядов времен Второй мировой войны обнаружены сегодня при расчистке русла одной из ялтинских рек.

Об этом в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Сегодня при расчистке русла Дерекойки в районе Овощного рынка обнаружено по меньшей мере шесть снарядов, по предварительной информации, времен Великой Отечественной войны», – уточнила она.

Павленко добавила, что службы реагирования уже прибыли на место, ожидается приезд военных.

«Это сколько ж не чистились наши реки?» – выразила недоумение градоначальница.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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