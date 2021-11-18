В парке Ялты отвергнутый мужчина напал на девушек

В Пионерском парке Ялты мужчина ударил девушку.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, мужчина пристал к девушкам, сидящим на лавочке. На многочисленные просьбы оставить их в покое он не реагировал. Начал грубить. Потом резко схватил одну из девушек и ударил о скамейку, разбив нос.

Мимо проходящий парень стал свидетелем инцидента и заступился за девушку.

Многие пользователи в комментариях посоветовали всегда при себе иметь перцовый баллончик или электрошокер для самообороны:

«Баллон — лучшее решение. Прыснула — не стой и жди, пока оклемается, сразу уходи в другое место. Меть струей строго в глаза».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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