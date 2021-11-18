Происшествия
В парке Ялты отвергнутый мужчина напал на девушек
В Пионерском парке Ялты мужчина ударил девушку.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам очевидцев, мужчина пристал к девушкам, сидящим на лавочке. На многочисленные просьбы оставить их в покое он не реагировал. Начал грубить. Потом резко схватил одну из девушек и ударил о скамейку, разбив нос.
Мимо проходящий парень стал свидетелем инцидента и заступился за девушку.
Многие пользователи в комментариях посоветовали всегда при себе иметь перцовый баллончик или электрошокер для самообороны:
«Баллон — лучшее решение. Прыснула — не стой и жди, пока оклемается, сразу уходи в другое место. Меть струей строго в глаза».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Трое крымчан задержаны по подозрению в серии квартирных краж. Полицейские задержали троих ранее судимых мужчин, которые совершили серию квартирных краж в Симферополе.
В Крыму няню подозревают в избиении до смерти ребенка-инвалида. В Симферополе няню задержали по подозрению в причинении смертельных травм ребенку-инвалиду.
Житель Симферополя стал жертвой питерского мошенника. Симферопольские полицейские задержали 51-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении крымчанина.
При покупке электросамоката через интернет севастополец наткнулся на мошенника. В наше время покупка различных вещей через сеть Интернет считается наиболее удобным способом приобретения товаров.
Военнослужащий в Крыму подстрелил сослуживца на охоте
В Бахчисарайском районе Крыма военнослужащий Черноморского флота РФ подстрелил во время охоты сослуживца.
«Готова ко всему»: Поклонская о возможной депортации из Кабо-Верде в Украину
Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала «пустыми» угрозы украинских властей депортировать ее из Кабо-Верде, куда она планирует отправится работать послом России.
Власти Крыма готовятся изымать участки для новой трассы в обход Симферополя
Юго-восточный обход Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Ялту в обход поселков Добровской долины, пройдет через село Заречное вдоль Аянского водохранилища.
Министр культуры Крыма Арина Новосельская задержана
Министр культуры Крыма Арина Новосельская обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 25 млн рублей.
2 часа назад
В Крыму снова подорожал бензин
15 ноября
В Крыму грузовик провалился под землюфото
15 ноября
Какой сегодня праздник 18 ноября фото
Сегодня, 18 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.