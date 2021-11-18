В отношении министра культуры Крыма проводятся следственные действия

фото © www.kommersant.ru

Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», – заявил Аксенов.

Женщину, похожую на министра культуры Крыма Арину Новосельскую, доставили в наручниках в здание регионального управления СК России в Симферополе. Вместе с ней приехали два адвоката, сообщают крымские СМИ со ссылкой на очевидцев. Официальной информации по этому поводу от правоохранительных органов не поступало.

Новосельская возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 году – после назначения Сергея Аксенова премьер-министром в дни Крымской весны. Во второй раз ее назначили на должность в 2019 году после обновления состава регионального правительства Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин пытался отправить во Францию военные противогазы. Севастопольский предприниматель был пойман при попытке отправить во Францию военные противогазы контрабандой.

Пассажиров оштрафовали за проезд без медицинских масок в Симферополе. Люди в общественном транспорте грубо нарушают антиковидные требования.

В Крыму возбудили уголовное дело против подрядчика, занимавшегося благоустройством Керчи. Экспертиза установила, что по трем муниципальным контрактам в Керчи (благоустройство улиц Заречная, Вокзальное шоссе и Ворошилова) выявлены несоответствия по стоимости работ.

Смерть осужденного в колонии Керчи привлекла внимание правозащитников. В ИТК-2, город Керчь, на днях при невыясненных обстоятельствах погиб осужденный 23-летний Владимир Володькин.