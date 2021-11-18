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В отношении министра культуры Крыма проводятся следственные действия
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Следственные мероприятия проводятся в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Проводятся следственные мероприятия в отношении министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской. Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней. Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом», – заявил Аксенов.
Женщину, похожую на министра культуры Крыма Арину Новосельскую, доставили в наручниках в здание регионального управления СК России в Симферополе. Вместе с ней приехали два адвоката, сообщают крымские СМИ со ссылкой на очевидцев. Официальной информации по этому поводу от правоохранительных органов не поступало.
Новосельская возглавила министерство культуры Крыма в феврале 2014 году – после назначения Сергея Аксенова премьер-министром в дни Крымской весны. Во второй раз ее назначили на должность в 2019 году после обновления состава регионального правительства Крыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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