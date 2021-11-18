В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19

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Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.

Об этом со ссылкой на врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского сообщает пресс-служба крымского правительства.

«На данный момент развернуто 5365 коек круглосуточного стационара для больных с коронавирусной инфекцией. Отмечается рост свободного коечного фонда – более 15%. Таким образом, существует запас прочности», - рассказали в пресс-службе.

Константин Скорупский также отметил снижение тяжелых случаев заболевания и общего количества госпитализаций.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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