Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти 900 крымчан заразились за сутки ● Пассажиров оштрафовали за проезд без медицинских масок в Симферополе ● Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер ● В Крым поступила партия вакцины «Спутник Лайт» ● Ограничения по COVID-19 в Крыму смягчили для общепита: что изменилось
В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19
фото © pravda.com.ua
Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.
Об этом со ссылкой на врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского сообщает пресс-служба крымского правительства.
«На данный момент развернуто 5365 коек круглосуточного стационара для больных с коронавирусной инфекцией. Отмечается рост свободного коечного фонда – более 15%. Таким образом, существует запас прочности», - рассказали в пресс-службе.
Константин Скорупский также отметил снижение тяжелых случаев заболевания и общего количества госпитализаций.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Почти во всех ТЦ Ялты выявлены нарушения антиковидных мер. Власти Ялты напомнили местным предпринимателям об усилении антиковидных ограничений.
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