В Крыму официант пожаловался на маленькие чаевые и вызвал споры

Официант одного из заведений Симферополя пожаловался на слишком маленькие чаевые.

Посетили решили подшутить над молодым человеком и свернули купюру таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто их несколько. Фото он выложил в соцсетях, чем вызвал споры среди пользователей.

«Работаю официантом, вот так мне сегодня оставили чаевые. Сначала обрадовался, думаю, 200 руб. оставили. Свинство, товарищи!», — пишет автор поста.

Большинство пользователей не поддержало обиженного работника общепита и посоветовали радоваться малому.

«С таким отношением я бы тебе и чайный пакетик пожалел, радуйся, что хоть что-то подают».

«Это лучше, чем ничего, еще и с юмором».

«Красавцы, отличное чаевые».

«А с каких пор чаевые стали обязательны?»

«У меня был случай, когда мне оставили «чай», а парень, который сидел с ними, дождалась, когда все уйдут, забрал».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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