Бизнес
В Крыму официант пожаловался на маленькие чаевые и вызвал споры
Официант одного из заведений Симферополя пожаловался на слишком маленькие чаевые.
Посетили решили подшутить над молодым человеком и свернули купюру таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто их несколько. Фото он выложил в соцсетях, чем вызвал споры среди пользователей.
«Работаю официантом, вот так мне сегодня оставили чаевые. Сначала обрадовался, думаю, 200 руб. оставили. Свинство, товарищи!», — пишет автор поста.
Большинство пользователей не поддержало обиженного работника общепита и посоветовали радоваться малому.
«С таким отношением я бы тебе и чайный пакетик пожалел, радуйся, что хоть что-то подают».
«Это лучше, чем ничего, еще и с юмором».
«Красавцы, отличное чаевые».
«А с каких пор чаевые стали обязательны?»
«У меня был случай, когда мне оставили «чай», а парень, который сидел с ними, дождалась, когда все уйдут, забрал».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Шубы из Крыма вышли на «международный» рынок. Крымский производитель изделий из меха готовится к поставкам продукции в Казахстан.
Страдающих от антиковидных мер крымских бизнесменов зарывают в долговую яму. Микрофинансовые организации только в этом году выдали предпринимателям более миллиарда рублей кредитов.
В Крыму снова подорожал бензин. На крупнейшей в Крыму сети АЗС «Атан» второй раз с начала ноября выросли цены на бензин.
В среднем по Крыму обед в кафе обходится в 520 рублей, ужин в ресторане - 2700. Согласно данным Крымстата, в октябре 2021 года обед в кафе, столовой, закусочной в среднем по Крыму обходился в 520 рублей (дороже всего в Евпатории - 619 руб, дешевле всего в Симферополе - 467 руб.).
Почти 900 крымчан заразились за сутки
За прошедшие сутки в Крыму выявили 878 случаев заражения коронавирусом.
Какой сегодня праздник 18 ноября фото
Сегодня, 18 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Город мертвых: в Севастополе стабильно растет смертность и падает рождаемость
По демографическим показателям бьет низкий уровень благосостояния граждан и демографическая яма 90-х, а с 2020 года и коронавирус.
Поклонская отреагировала на информацию о московской квартире в комплексе «Дача Сталина»
Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская отреагировала на информацию в СМИ относительного того, что она получила в собственность квартиру в жилом комплексе «Дача Сталина» в Москве.
14 ноября
В Крыму снова подорожал бензин
15 ноября
В Крыму грузовик провалился под землюфото
15 ноября
В Крыму освобождается коечный фонд для пациентов с COVID-19
Занятость коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Крыму составляет около 85%, всего в медучреждениях региона развернуто более 5,3 тысячи мест.