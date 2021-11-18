В Феодосии хулиган разбил бейсбольной битой четыре автомобиля

Суд приговорил 20-летнего феодосийца, разбившего четыре автомобиля бейсбольной битой и нанесшего ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей, к году лишения свободы.

Также виновный выплатит четырем потерпевшим сумму материального ущерба в полном объеме, сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

«В июне этого года молодой человек беспричинно взял заранее приготовленную деревянную бейсбольную биту, подошел к припаркованному во дворе автомобилю марки «Тойота» и нанес удары по лобовому стеклу автомобиля. Результатом этих действий стало полное разрушение лобового стекла автомобиля и причинение ущерба его владельцу на сумму 18 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

В тот же вечер происшествие повторилась с автомобилями «Ауди 80», «Honda CR-Х» и «Мицубиси Грандис». В этих случаях сумма ущерба составила 21, 7 и 50 тысяч рублей соответственно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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