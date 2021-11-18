Происшествия
Цыганка обворовала 89-летнюю пенсионерку в Севастополе
Мошенница присвоила 310 тысяч рублей, хранившиеся у пожилой женщины.
Суд вынес приговор жительнице Краснодарского края, похитившей 310 тысяч рублей у 89-летней севастопольской пенсионерки.
В мае текущего года 44-летняя цыганка обратилась к неизвестной ей пенсионерке, попросив разменять крупные купюры, оказавшиеся фальшивыми, передают «Вести.Севастополь». Жительница города впустила мошенницу к себе домой и разменяла 10 тысяч рублей.
Цыганка воспользовалась удобной ситуацией и украла из тайника пенсионерки еще 300 тысяч рублей. Женщину приговорили к году и одному месяцу колонии общего режима, сообщила пресс-служба севастопольской прокуратуры. Приговор еще не вступил в законную силу.
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