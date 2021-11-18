Суд продлил домашний арест крымским экс-чиновникам Храмову и Кабанову

Суд продлил домашний арест крымскому экс-министру строительства и архитектуры Михаилу Храмову и экс-премьеру РК Евгению Кабанову до 22 февраля 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить в отношении Х. и К., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ, срок содержания под домашним арестом до 22 февраля 2022 года», — говорится в решении суда.

Против двух крымских чиновников возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Напомним, Михаил Храмов занимал должность министра строительства и архитектуры Республики Крым с конца 2018 года. До этого он работал в правительстве Севастополя. Храмов окончил военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге, работал в строительном управлении Черноморского флота.

Евгений Кабанов занимал должность вице-премьера крымского правительства с ноября 2018 года. Он курировал сферы строительства и реализацию Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. До этого Кабанов был генеральным директором компании «Интерстрой», избран депутатом Государственного совета Крыма в сентябре 2014 года, занимал должность заместителя председателя комитета по имущественным и земельным отношениям.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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