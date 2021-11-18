Суд отправил под домашний арест экс-директора департамента из Севастополя

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения бывшему директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадиму Кирпичникову.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, обвиняемый в превышении должностных полномочий экс-чиновник оправлен под домашний арест до 10 января.

«В ходе допроса фигурант уголовного дела свою вину в содеянном признал. Он дает последовательные показания, сотрудничает со следствием. В связи с этими обстоятельствами сегодня по ходатайству следователя Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Управлением по расследованию особо важных дел продолжается работа, направленная на установление всех обстоятельств совершенных преступлений», – сообщила Постнова.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления по части 1 статьи 286 УК РФ – превышения должностных полномочий. Постнова напомнила, что осенью прошлого года он заключил несколько договоров на размещение нестационарных торговых объектов на набережной Корнилова и пляже «Мыс Хрустальный» без проведения аукциона. При этом оплата за размещение объектов была заниженной, тем самым действия чиновника нанесли бюджету города ущерб на общую сумму более одного млн рублей.

Речь идет о Вадиме Кирпичникове. Источник сообщил, что 16 ноября дома и на бывшем рабочем месте Кирпичникова проходили обыски. Он лишился должности за несколько дней до этого – с ним не продлили заключенный ранее контракт. Оперативной разработкой занимались сотрудники ФСБ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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