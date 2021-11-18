Происшествия
Сотрудников КФУ эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации
Сотрудников главного корпуса Крымского федерального университета эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.
Причиной послужило возгорание мобильного телефона, сообщили в пресс-службе вуза.
«Мы покинули помещение, телефон остался внутри. Когда опасность миновала, мы вернулись и обнаружили телефон уже прогоревшим. Благодаря незамедлительно сработавшей сигнализации, возможные последствия были предотвращены», – рассказал директор департамента комплексной безопасности КФУ Сергей Купрейчук.
По его словам, аккумулятор смартфона пришел в негодность, батарея вздулась и начала дымить. После этого сработали датчики дыма.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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