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Происшествия

Сотрудников КФУ эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации

Сотрудников главного корпуса Крымского федерального университета эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.

Причиной послужило возгорание мобильного телефона, сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы покинули помещение, телефон остался внутри. Когда опасность миновала, мы вернулись и обнаружили телефон уже прогоревшим. Благодаря незамедлительно сработавшей сигнализации, возможные последствия были предотвращены», – рассказал директор департамента комплексной безопасности КФУ Сергей Купрейчук.

По его словам, аккумулятор смартфона пришел в негодность, батарея вздулась и начала дымить. После этого сработали датчики дыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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