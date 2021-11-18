Сотрудников КФУ эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации

Сотрудников главного корпуса Крымского федерального университета эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.

Причиной послужило возгорание мобильного телефона, сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы покинули помещение, телефон остался внутри. Когда опасность миновала, мы вернулись и обнаружили телефон уже прогоревшим. Благодаря незамедлительно сработавшей сигнализации, возможные последствия были предотвращены», – рассказал директор департамента комплексной безопасности КФУ Сергей Купрейчук.

По его словам, аккумулятор смартфона пришел в негодность, батарея вздулась и начала дымить. После этого сработали датчики дыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

У берегов Крыма села на мель баржа. В Керчи в районе мыса «Фонарь» на мель села баржа.

На «проклятом перекрестке» в Симферополе произошло очередное ДТП. Сегодня утром на перекрестке улиц Козлова и Футболистов в крымской столице произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Под Симферополем живодеры перебили собаке лапы и отрезали нос. В поселке Чистенькое Симферопольского района нашли собаку с отрубленным носом и перебитыми лапами.

Пьяная девушка на BMW протаранила три автомобиля в Севастополе. Севастопольские полицейские привлекли к ответственности нетрезвую женщину-водителя, которая совершила столкновение с тремя автомобилями.