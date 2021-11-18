Севастопольцы попросили президента остановить стройку «Нового Херсонеса»

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Инициативная группа жителей Севастополя направила письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой остановить строительство, ведущееся на территории Древнего Херсонеса.

Проводимые за колючей проволокой работы, по их мнению, носят варварский характер и нарушают закон.

Горожане уверены, что строители раскопали древнюю подземную реку, и теперь ночью при помощи помпы откачивают воду. В подтверждение своих слов жители улиц Древней и Ерошенко направили в редакцию «Независимого телевидения Севастополя» фотографии, где отчетливо видно, что вырытые траншеи заполнены водой.

«Поскольку я сама химик, я всегда детей водила сюда при любой возможности и всегда говорила, что известняк – мягкий камень. И поэтому ни в коем случае эти работы не могут производиться таким вот варварским способом! Вообще катастрофически. Нас не будет, ну просто разрушат все. Мы все время кричим о том, что к нам какое-то отношение кошмарное просто! Мы люди, здесь живущие, и мы имеем право на то, чтобы к нам прислушались», – подчеркнула жительница дома №9 по улице Надежды Крупской Валерия Старикова.

Появление воды в разрытых траншеях, по мнению местных жителей, говорит о том, что выявленному объекту культурного наследия «Южный пригород Херсонеса Таврического» тяжелая строительная техника уже нанесла огромный урон. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, члены инициативной группы, среди которых и жители осажденного Севастополя, направили жалобы президенту, председателю Законодательного собрания города Владимиру Немцеву, в прокуратуру Севастополя и Роспотребнадзор.

Добавим, что происходящее в Херсонесе Таврическом стало поводом для целого ряда обращений со стороны жителей Севастополя. Ранее жители города организовали сбор подписей под требованием разрешить купание на территории музея.

В тексте использованы материалы: Форпост

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