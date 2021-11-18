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Странности

Севастополец на «Авито» продает метеориты и канализационные люки

Крымчане зарабатывают всеми возможными способами.

Доходит до того, что на «Авито» особо находчивые жители полуострова продают метеориты с Балаклавы и старинные канализационные люки.

Цена люка порядка 37 тысяч. Метеорит, конечно, дороже — около 80 тысяч.

В комментариях пользователи соцсетей разочаровали продавца качеством его продукции:

«Это не метеорит — это медная руда, ее полно в известняке Крыма»

Также намекнули, что продажа дорожных люков неправомерна:

«Метеориты это конечно хорошо, но за люк могут предъявить»

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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