Странности
Севастополец на «Авито» продает метеориты и канализационные люки
Крымчане зарабатывают всеми возможными способами.
Доходит до того, что на «Авито» особо находчивые жители полуострова продают метеориты с Балаклавы и старинные канализационные люки.
Цена люка порядка 37 тысяч. Метеорит, конечно, дороже — около 80 тысяч.
В комментариях пользователи соцсетей разочаровали продавца качеством его продукции:
«Это не метеорит — это медная руда, ее полно в известняке Крыма»
Также намекнули, что продажа дорожных люков неправомерна:
«Метеориты это конечно хорошо, но за люк могут предъявить»
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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