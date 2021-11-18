Происшествия
Пьяный турист устроил дебош в севастопольском троллейбусе
В Севастополе росгвардейцы задержали 22-летнего молодого человека, устроившего драку в троллейбусе.
Об этом рассказали в пресс-службе крымского управления Росгвардии.
Наряд охраны прибыл на место происшествия после срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Как выяснилось, один из пассажиров спровоцировал конфликт и избил работника общественного транспорта.
«Пьяный мужчина 1999 года рождения после конфликта с обслуживающим работником троллейбуса нанес ему телесные повреждения. Задержанный передан сотрудникам полиции, им оказался житель Свердловской области», - рассказали в ведомстве. К
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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