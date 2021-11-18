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Власть

Путину пообещали дорогу без светофоров от Санкт-Петербурга до Севастополя

09:30 четверг, 18 ноября 2021
Путину пообещали дорогу без светофоров от Санкт-Петербурга до Севастополя

фото © kremlin.ru

Масштабный проект планируют реализовать к 2024 году.

Государственная компания «Автодор» к 2024 году должна завершить транспортную ось Север - Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря, заявил руководитель госкомпании Вячеслав Петушенко в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Петушенко отметил, что ось будет включать несколько трасс, состоять из отрезков от Санкт-Петербурга до Москвы, от столицы РФ до Краснодара, и далее через Керченский мост на Крымский полуостров, передает РБК.

Председатель «Автодора» заявил, что, по планам, к 2024 году 2,5 тысячи километров от Санкт-Петербурга до Севастополя можно будет проехать без остановок на светофорах и не имея пересечений в одном уровне.

В настоящее время, отметил Петушенко, ведется активная работа по обходу Ростова и Краснодара.

Как ранее сообщалось, подготовительные работы перед строительством юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу «Таврида» в районе села Мазанка с дорогой на Алушту в районе Ангарского перевала, стартуют уже в следующем году. Подрядчиком определена компания «ВАД».

Тэги: обещания

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