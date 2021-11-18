Путин высказался об активности США и НАТО в Черном море

Президент России Владимир Путин считает «несерьезным отношение западных стран к предостережениям РФ касательно их активности в Черном море».

Трансляцию выступления Путина на расширенном заседании коллегии МИД РФ ведет телеканал RT.

«Что касается Черного моря, то последнее вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, очень поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», – сказал Путин.

С конца октября в Черном море выполнял маневры эсминец Porter ВМС США с управляемым ракетным оружием. 3 ноября в море также зашел американский танкер John Lenthall, а 4 ноября прибыл штабной корабль ВМС США Mount Whitney. Корабли начали покидать Черное море в середине ноября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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